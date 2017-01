Noch in diesem Monat will die SPD über die Nachfolge Frank Walter Steinmeiers als Außenminister entscheiden. Das sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann der "Welt am Sonntag".

"Martin Schulz wäre mit seiner internationalen Expertise hervorragend qualifiziert, das Auswärtige Amt zu leiten. Er kann Außenminister. Eine Entscheidung über die Nachfolge Steinmeiers wird noch in diesem Monat fallen." Noch bevor die SPD ihren Kanzlerkandidaten bestimmt, hat Oppermann bereits das Wahlziel festgelegt.

"Die SPD kämpft bei der Bundestagswahl um 30 Prozent plus x", sagte Oppermann. In den Umfragen liegt die Partei gegenwärtig allerdings nur bei 20 bis 22 Prozent. Eine Koalitionsaussage werde die SPD nicht treffen, so Oppermann. Nach der Wahl werde die Partei "mit allen - außer der AfD sprechen".

"Wir suchen den Partner, mit dem wir am meisten umsetzen können", sagte Oppermann der "Welt am Sonntag".