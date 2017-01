Die American University von Ras Al Khaimah (AURAK) hat im Hauptsitz der Behörde in Abu Dhabi einen Partnerschaftsvertrag mit der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnet.

Professor Al Alkim and H. E. Dr. Al Romaithi exchange tokens of appreciation following the signing of the memorandum of understanding (Photo: ME NewsWire)

Eine Delegation der Universität, bestehend aus Professor Hassan Hamdan Al Alkim, dem Präsidenten, Professor Mousa Mohsen, dem Dekan der School of Engineering und Direktor des RAK Forschungs- und Innovationszentrums und Dr. Abdul-Halim Jallad, Direktor des neu eingerichteten ICT Center for Teaching and Creativity in Informatics Communication and Networking (ICONET) der Universität, nahm an der Unterzeichnungszeremonie teil.

Prof. Hassan Hamdan Al Alkim begrüßte den neuen Vertrag von AURAK und betonte, "wir sind stolz darauf, eine staatliche Universität zu sein und sind immer bemüht, zum Fortschritt dieses Landes beizutragen. Diese Zusammenarbeit mit der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate bietet eine bedeutende Gelegenheit zu beiderseitigem Nutzen, was letztendlich die Rolle unserer Nation im Bereich der Raumfahrt stärken wird. Darüber hinaus betont die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit einer so renommierten Einrichtung die Qualität der Forschung durch unser Ras Al Khaimah Forschungs- und Innovationszentrum und unser ICT Center for Teaching and Creativity in Informatics Communication and Networking bei AURAK erzielt wird.

Seine Eminenz (H.E.) Dr. Khalifa Al Romaithi, Vorsitzender der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate, fügte hinzu: "Dieser Vertrag steht im Einklang mit den wichtigsten Zielen der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate. Durch die Zusammenarbeit mit akademischen Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen wir den Raumfahrtsektor, fördern die wissenschaftliche Forschung und Innovation und beziehen Studenten direkt ein, um sie zum Nachdenken über den Weltraum, Technologie und ihre Rolle beim Bau der Zukunft unseres Landes anzuregen. Wir sind hoch erfreut, mit so vielen angesehenen Einrichtungen zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, enge Beziehungen zu schaffen."

Die Absichtserklärung ist auf forschungsbasierte Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen zwei Parteien ausgelegt, mit dem Ziel, den Raumfahrtsektor durch Zusammenarbeit von Raumfahrtwissenschaft, Ausbildung, Forschung, Technologie und Applikationen zu unterstützen. Der Plan ist, das Satellitenprogramm der Behörde zu nutzen, um die Auswirkungen von verschiedenen Umweltphänomenen zu beobachten, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten auftreten.

Dieser Vertrag ist von besonderer Bedeutung für die AURAK, deren School of Engineering insgesamt zehn "Undergraduate"- und ein "Masters"-Programm umfasst. Das Universitätsprogramm für Informatik und Elektronik sowie das Programm für Kommunikationstechnik erhielt im Juli 2016 die ABET-Zulassung.

