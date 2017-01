Der DAX schloss am Ende der ersten Kalenderwoche bei 11599 Punkten. Nach einem Schlusskurs am Freitag vor einer Woche bei 11481 Punkten stieg der Index in der Woche vom 2. bis 6. Januar um 118 Zähler oder 1,0 Prozent. Zum Ende der Woche machte sich wieder Lethargie breit.

Nach einem erfolgreichen Start ins neue Jahr mit einem deutlichen Anstieg an den ersten beiden Handelstagen ging der DAX in seine bereits bekannte Lethargie über und bewegte sich auf dem hohen Niveau nur noch unwesentlich ...

