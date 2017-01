Union und SPD streiten über Innere Sicherheit: Innenminister De Maiziere bezichtigt den Koalitionspartner der mangelnden Kooperationsbereitschaft. SPD-Fraktionschef Oppermann sieht dagegen den Minister in der Pflicht.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere wirft der SPD mangelnde Kooperationsbereitschaft in der Sicherheitspolitik und bei der Terrorabwehr vor. Er sei sich nicht sicher, ob alle in der SPD bereit seien, harte Maßnahmen wirklich mitzutragen, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Gerade bei der konkreten Verbesserung der Abschiebemöglichkeiten könnten wir viel ...

