FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Bundestagswahl im Herbst kann sich SPD-Chef Sigmar Gabriel auch eine Koalition mit Grünen und FDP vorstellen. Ein rot-rot-grünes Bündnis "ist keinesfalls die einzige Konstellation, die denkbar ist", sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

"In Rheinland-Pfalz regiert die SPD zusammen mit Grünen und FDP, also letztlich mit zwei liberalen Parteien." Dagegen liege die Frage, ob sich aus einer rot-rot-grünen Mehrheit eine stabile Regierung formen lässt, ausschließlich an der Linkspartei. "Die muss sich entscheiden, ob sie regieren oder Fundamentalopposition bleiben will", sagte Gabriel weiter. "Positionen wie der Austritt aus dem Euro sind mit der SPD nicht zu machen."

Die Linkspartei stellt ihrerseits Bedingungen für ein Bündnis mit der SPD. Im Deutschlandfunk sagte die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht, die SPD müsse "tatsächlich wieder eine soziale Politik machen". Sie hofft, dass mit einem starken Ergebnis der Linken der Druck auf die SPD wächst.

Für die Bundestagswahl setzt sich die SPD derweil ehrgeizige Ziele. "Die SPD kämpft bei der Bundestagswahl um 30 Prozent plus x", sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Oppermann der Welt am Sonntag. In den Umfragen liegt die Partei derzeit bei 20 bis 22 Prozent. Eine feste Koalitionsaussage schloss er ebenso wie Gabriel aus. Nach der Wahl werde die Partei "mit allen - außer der AfD - sprechen".

