Anlage in Gold - Zeitlos und wertbeständig

Die ältesten Zahlungs- bzw. Tauschmittel der Welt sind tausende Jahre alt. In den meisten Kulturen wurden Schmuckstücke oder Münzen verwandt. Aus Gold. Genau in dieser Historie liegt die Faszination des gelben Edelmetalls begründet, die bis heute anhält. Goldmünzen sind auch im Zeitalter des elektronischen Zahlungsverkehrs ein beliebtes Anlageobjekt. Doch nicht nur auf diese Weise ist Gold geschätzt. Kein Wunder, denn nichts ist zeitgleich so zeitlos und wertbeständig wie Gold.

Die größte Goldmünze der Welt wiegt 1.000 Kilogramm, hat einen Durchmesser von 80 Zentimeter und ist über 12 Zentimeter dick. Abgebildet ist darauf das berühmte "Red Kangaroo". Die Münze wurde im Jahr 2011 von der australischen Münze in Perth geprägt und tourt seither durch die Welt, um Werbung für die Münzprägeanstalt "Down Under" zu machen. Doch Gold ist vielfältig und nicht nur für Marketingzwecke gut.

Bestes Beispiel ist die Schmuckindustrie. Laut dem World Gold Council verarbeitet die weltweite Schmuckwarenindustrie etwa 2.400 Tonnen Gold pro Jahr. Das sind rund 60 Prozent der Jahresproduktion. Wichtig zu wissen: Gold ist der einzige Rohstoff, der auf eine Recyclingquote von nahezu 100 Prozent kommt. So kann es sein, dass das Gold aus dem Ehering früher schon einmal einem Piraten als Goldschatz diente. Die Menge an Gold, die in der Menschheitsgeschichte aus der Erde geholt wurde, ist erstaunlich gering. Es sind lediglich knapp 170.000 Tonnen. Das entspricht einem quadratischen Würfel mit einer Kantenlänge von 20 Meter.

Den vollständigen Artikel lesen ...