Die SPD startet selbstbewusst ins Wahljahr. Von schwachen Umfragewerten lässt man sich nicht erschüttern, stattdessen nennt der Fraktionschef Thomas Oppermann ein ehrgeiziges Ziel für die Bundestagswahl.

Vor der Entscheidung über die SPD-Kanzlerkandidatur hat Fraktionschef Thomas Oppermann seiner Partei ein ehrgeiziges Ziel für das Wahljahr 2017 auf den Weg gegeben. "Die SPD kämpft bei der Bundestagswahl um 30 Prozent plus x", sagte Oppermann der "Welt am Sonntag". In Umfragen liegt die Partei derzeit bei 20 bis 22 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl erreichte sie 25,7 Prozent.

Parteichef Sigmar Gabriel hatte es am Wochenende in einem "Spiegel"-Interview vermieden, sich auf ein konkretes Wahlziel festzulegen. Auf die Frage, ob er 30 Prozent als Marke anstrebe, sagte Gabriel: "Richtig ist, dass wir deutlich zulegen müssen. Und das werden wir."

Die Sozialdemokraten stecken in der heißen Phase ihrer Kanzlerkandidaten-Kür. Am Dienstag kommt ...

