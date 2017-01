Berlin (ots) - Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland kritisiert das Vorgehen der Kölner Polizei in der Silvesternacht. "Eine Gruppe nach phänotypischen Merkmalen zu kategorisieren und anzunehmen, dass aus dieser konstruierten Gruppe Straftaten begangen werden, nimmt ihnen ihr Grundrecht auf Schutz vor Diskriminierung", erklärte Della im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). Für das Vorstandsmitglied des Vereins sei es unakzeptabel, dass "Nichtbetroffene darüber befinden, was als rassistisch wahrzunehmen ist". Die Polizei habe nicht nur die Aufgabe, Straftaten zu vereiteln oder aufzuklären, sondern müsse Menschenrechte und Grundrechte schützen. "Wenn das im Alltag gefühltermaßen nicht stattfindet, wächst das Misstrauen gegenüber Polizei und Justiz und die Betroffenen fühlen sich von diesen Behörden nicht beschützt."



Die Gründe für einen solchen Vertrauensverlust sieht Della nicht in der Weltanschauung einzelner Polizisten, sondern im strukturellen Rassismus in den Behörden und Institutionen in Deutschland. Um diesen aufzubrechen, empfiehlt er zum Beispiel, dass polizeiliche Maßnahmen "in einem konkreten Rahmen stattfinden müssen". Dafür benötige es "Formulare, in denen die Beamten ausführen müssten, was der Anlass und was das Ergebnis einer Kontrolle war."



