In der Intensivklasse der Wiesbadener Riehl-Schule lernen Kinder vieler Nationen gemeinsam Deutsch. Mit Händen und Füßen - aber auch bei Gesprächen über ernste Themen. Auch über die Zukunft der Kinder wird gesprochen.

Der 14-jährige Montasar ist mit seiner Familie aus dem Irak geflüchtet. Seit neun Monaten lebt er in Deutschland. Inzwischen reichen seine Deutschkenntnisse schon eindeutig aus, um selbstbewusst von seinen Plänen für die Zukunft zu erzählen: "Ich liebe Fußball. Ich möchte Fußballer werden." Profi wohlgemerkt. Auch seine zwölfjährige Klassenkameradin Lena aus Serbien hat sehr konkrete Ziele: Immobilienmaklerin - "und Volleyballspielen".

Montasar und Lena besuchen die Deutsch-Intensivklasse der Wiesbadener Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule. Dort sitzen am Morgen acht Kinder aus sieben Nationen in einer kleinen Gruppe im Kreis. Die Schüler stammen unter anderem aus dem Iran, Griechenland oder Polen. Ihre Lehrerin Silke Knorr hat ein durchaus brisantes Thema aufgerufen: Es geht um gleiche Rechte für Frauen und Männern. Knorr sagt ihre Meinung dazu: "Dass in manchen Ländern für Mädchen fast alles verboten ist, und für Jungs erlaubt, das ist nicht in Ordnung. Alle Menschen sind gleich." Die Kinder nicken.

"Es ...

