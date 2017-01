Die vier Opfer waren allesamt Soldaten, die gerade aus einem Bus ausstiegen. Der Angreifer stammte nach Angaben der Polizei aus einem arabischen Viertel Ostjerusalems.

Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntag in Jerusalem in eine Gruppe von Soldaten gerast und hat vier von ihnen getötet. Der Angreifer selbst sei erschossen worden, teilte die Polizei mit. Er stammte demnach aus einem arabischen Viertel Ostjerusalems. Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas begrüßte die Tat, übernahm aber nicht die Verantwortung.

Hamas-Sprecher Abdul-Latif Kanu rief andere Palästinenser auf, dem Beispiel des Angreifers zu folgen und den Widerstand gegen die Israelis auf eine neue Stufe zu stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...