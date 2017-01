Vor einem Jahr erlebte China einen Aktien-Crash. Die mehr als 80 Millionen Kleinanleger lassen sich trotzdem nicht entmutigen - ihnen bleiben ohnehin kaum Alternativen. Ein Besuch bei Zockern.

Der Wachmann nickt Frau Zhao müde zu, als die zierliche Dame gemächlich durch die Eingangshalle geht. Im Nebenraum des Brokers CITIC an der zweiten Ringstraße in Peking flimmern bereits die Kurse über die mehr als zwei Meter hohen Anzeigetafeln. Die 70 Jahre alte Frau Zhao setzt sich auf einen weißen Plastikstuhl in der letzten Reihe, neben die anderen Damen.

Man kennt sich. Die Herren und Damen sind alle jenseits der 55. Ihr Hobby: Aktienspekulation. Jeden Tag kommen sie hier her, um die Kurse zu verfolgen. Es ist 9.30 Uhr und der Handel hat soeben begonnen. Eine Reihe mit Terminals zieht sich an den Wänden entlang. Hier steht Herr Li. "Technologiefirmen sind gut", sagt er. Er sei sich sicher, dass die Kurse vieler Hightech-Firmen steigen würden.

Und dabei hat der Enthusiasmus der mehr als 80 Millionen Kleinanleger in China viele Rückschläge überstanden. Zur Zeit der globalen Finanzkrise 2008/2009 fielen die Kurse der Firmen im chinesischen Leitindex Shanghai Composite ...

