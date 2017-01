Brasilien steht vor einem Berg von Problemen. Das angeschlagene Land hätte eine starke Regierung bitter nötig. Doch die Entscheidungen des Präsidenten zeigen, dass er den Bezug zum Volk vollständig verloren hat.

Brasilien steckt in einer tiefen Rezession - doch ungeachtet dessen hielt es die Regierung von Präsident Michel Temer für angemessen, Lebensmittel im Wert von umgerechnet rund 400.000 Euro für dessen dienstliche Flugreisen 2017 zu bestellen. Darunter waren beispielsweise 500 Schachteln hochpreisige Häagen-Dazs-Eiscreme, Büffel-Mozzarella und fast 1,5 Tonnen Schokoladenkuchen. Als ein Aufschrei der Empörung durchs Land ging, wurde die Bestellung Stunden später rückgängig gemacht.

Die Ende Dezember veröffentlichte opulente Einkaufsliste war nur der jüngste einer ganzen Reihe von Schritten Temers, die jedes Gespür für die Nöte der Bevölkerung vermissen ließen. Einen Monat zuvor, nach dem Absturz eines Flugzeugs in Kolumbien, bei dem fast eine gesamte brasilianische Fußballmannschaft ums Leben kam, eilte Temer nicht etwa sofort an die Seite trauernder Angehöriger, um Trost zu spenden. Vielmehr debattierte er tagelang darüber, ob er wenigstens an der Trauerfeier für die Opfer teilnehmen sollte. All dies wirft die Frage auf, ob Temers ohnehin schwache Regierung das neue Jahr überstehen kann.

Die Fehltritte ließen die Umfragewerte für den 75-jährigen Karrierepolitiker auf etwa zehn Prozent abstürzen. Dabei bräuchte er eigentlich jede Unterstützung, um gegen Korruptionsvorwürfe anzugehen, die ihn nach weniger als einem Jahr an der Regierung aus dem Amt drängen könnten. Seine Vorgängerin Dilma Rousseff war über ein Amtsenthebungsverfahren gestürzt worden.

"Temers Team muss aus seiner Komfortzone kommen und sehen, was im Land geschieht", sagt Carlos Manhanelli, Vorsitzender der Brasilianischen Vereinigung von Politikberatern. "Jemand hätte diese Einkaufsliste sehen müssen, bevor sie rausging."

