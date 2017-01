Großbritanniens Premierministerin Theresa May nimmt nach einem verkorksten Jahresstart einen neuen Anlauf. Mit zwei wegweisenden Reden über ihre Brexit-Strategie und Sozialpolitik will sie ihr Position stärken.

Es war ein verkorkster Start ins neue Jahr: Großbritanniens Chefdiplomat in Brüssel hat seinen Job überraschend hingeschmissen und Premierministerin Theresa May Planlosigkeit sowie "konfuses Denken" vorgeworfen. Einige Minister und andere Politiker haben sie für ihre Bunkermentalität kritisiert, weil sie wichtige Entscheidungen vorzugsweise mit einem kleinen Kreis loyaler Mitarbeiter trifft - und May zudem als dünnhäutig sowie unentschlossen bezeichnet.

Mit zwei wegweisenden Reden will die britische Premierministerin jetzt wieder in die Offensive gehen. An diesem Montag wird sie konkreter als bisher beschreiben, wie sie die Gesellschaft umbauen und die Sozialpolitik der Regierung ändern will. Voraussichtlich eine Woche später kommt ihre seit längerer Zeit erwartete Rede zu den Details ihrer Brexit-Strategie. Zu einigen Aspekten hat sie sich am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender Sky geäußert.

So beharrt May darauf, dass ihr vorrangiges Ziel, Einwanderungskontrollen einzuführen, sich mit den wirtschaftlichen Vorteilen der EU-Zugehörigkeit vereinbaren lasse. Das ist eine Sicht, der Brüssel und auch Brexit-Kritiker auf der Insel klar widersprechen. Wenn Großbritannien den Zugang zum europäischen Binnenmarkt behalten will, muss das Land auch die Personenfreizügigkeit und damit die Zuwanderung aus anderen EU-Staaten akzeptieren, heißt es.

May betonte dagegen im Sky-Interview: Das sei keine Entweder-Oder-Frage. "Ich bin mit Blick darauf, wie die künftigen Beziehungen mit der EU aussehen können, ehrgeizig, weil ich glaube, dass das am Ende auch gut für die EU sein wird." Und so zu denken sei ganz und gar nicht verwirrt oder konfus, wie der zurückgetretene britische EU-Botschafter in Brüssel Ivan Rogers ihr vorgeworfen habe.

Die ...

