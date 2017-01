(Mit Angaben zur Geschäftsentwicklung in 2016 im letzten Abschnitt ergänzt) Zürich (awp/sda) - Der Versicherungskonzern Zurich Insurance will die Sparschraube in seinen Schweizer Einheiten stärker anziehen und weitere Stellen streichen. "Wir bauen 123 Stellen ab. Leider wird es zu 71 Entlassungen oder Frühpensionierungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...