Ruhig ist es in der irakischen Hauptstadt Bagdad schon lange nicht mehr. Doch seit die Offensive gegen den IS in Mossul läuft, schlägt die Terrormiliz immer häufiger mit Attentaten zu.

Bei zwei Selbstmordanschlägen in überwiegend schiitischen Stadtvierteln in Bagdad sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Mindestens zwölf Menschen wurden nach Angaben von Sicherheitskräften und Medizinern bei einem Autobombenanschlag auf einen der größten Märkte für Lebensmittel in der irakischen Hauptstadt getötet, sechs weitere starben später, als ein weiterer Attentäter eine Sprengstoffweste zündete. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu den Anschlägen.

Zunächst habe ein Angreifer am frühen Sonntagmorgen versucht, mit dem Auto die Absperrungen zu dem Großmarkt zu durchbrechen, ...

