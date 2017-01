Wer in Wolfsburg wohnt, verdient im Mittel 4610 Euro brutto pro Monat. Davon können Menschen im Erzgebirgskreis nur träumen. Ihr Einkommen liegt bei weniger als der Hälfte. Die Linke beklagt ungleiche Lebensverhältnisse.

Wolfsburg ist die Stadt mit den im Mittel höchsten Löhnen in Deutschland - im Erzgebirgskreis verdienen die Menschen am wenigsten. Das geht aus der Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Demnach liegt das mittlere monatliche Bruttoeinkommen in Wolfsburg bei 4610 Euro, gefolgt von Ingolstadt mit 4545 Euro, Ludwigshafen mit 4491 Euro und Erlangen mit 4486 Euro. Im Erzgebirgskreis liegt das monatliche Bruttoentgelt im Mittel bei 2036 Euro. Den vorletzten Platz belegt der Kreis Vorpommern-Rügen mit 2057 Euro, gefolgt vom Kreis Elbe-Elster 2060 und Görlitz mit 2068 Euro.

Wolfsburg ist der Hauptsitz des Autokonzerns VW, ...

