FRANKFURT (Dow Jones)--In der Großen Koalition geht der Streit um die Sicherheitspolitik weiter. So beklagt Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der SPD. Der Koalitionspartner wiederum wirft dem Minister Versäumnisse vor. SPD-Chef Sigmar Gabriel ruft unterdessen zu einer "großen demokratischen Kulturoffensive" auf.

Der Innenminister sagte der Bild am Sonntag, er sei "leider nicht sicher, ob alle in der SPD bereit sind, harte Maßnahmen wirklich mitzutra-gen". Zumindest scheine es, als habe die SPD jetzt die Bedeutung des Themas Innere Sicherheit erkannt.

De Maizieres Vorwürfe will SPD-Vize Ralf Stegner nicht auf sich sitzen lassen. "Härtere Gesetze bringen gar nichts, es geht vornehmlich darum, die existierenden Regeln auch umzusetzen", sagte Stegner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Da hat Herr de Maiziere in den letzten Monaten einen ziemlich schlechten Job gemacht. Jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen, gehört sich nicht."

An seinem Vorschlag, dem Bund mehr Kompetenzen in der Terrorbekämpfung zu geben, hält de Maiziere fest. "Die in Anbetracht der Bedrohungslage überfällige Diskussion, ob wir in Deutschland mit der bestehenden Zuständigkeitszersplitterung noch richtig aufgestellt sind, mit dem Verweis auf den Aufwand möglicher Veränderungen abzutun, ist in Anbetracht der Bedeutung des Themas nun wirklich kein überzeugendes Argument", so der Minister. "Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gabriel wirklich in schweren Zeiten gegen einen starken Staat ist."

De Maiziere begegne den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen "letztlich mit der Forderung nach einer großen Föderalismuskommission", kritisierte SPD-Chef Gabriel in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. So seien "keine Ergebnisse und Verbesserungen in vertretbarer Frist zu erreichen".

Für eine wirksamere Abschiebepraxis seien "praxisnahe Abschiebe- und Aufnahmeabkommen mit den Herkunftsländern" nötig. Diese Länder seien verantwortlich dafür, dass Tausende von Ausreisepflichtigen nicht abgeschoben werden könnten. "In der Lösung dieses Problems liegen die eigentlichen Aufgaben des Bundes und nicht in der Übernahme von Aufgaben, die er mangels Personal und Kenntnis gar nicht zufriedenstellend erfüllen kann", so Gabriel.

Der Vizekanzler fordert zudem "mehr Personal und eine weit bessere technische Ausstattung für die Polizeien von Bund und Ländern" sowie mehr Videoüberwachung.

Sicherheitspolitik dürfe aber nicht nur in der Formulierung "repressiver Gesetze" bestehen. Die Sozialdemokratie antworte auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen mit einem umfassenderen, gesellschaftspolitischen Konzept. Die Auseinandersetzung mit den Feinden der offenen Gesellschaft müsse mit ganz neuer Entschiedenheit, mit neuem Selbstbewusstsein und mit einem Einsatz von weit mehr finanziellen Mitteln und personellen Kräften geführt werden.

