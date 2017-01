Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Dialysekonzern FMC warnt vor Belastungen wegen neuer US-Regulierung

Fresenius Medical Care (FMC) erwartet Gegenwind aufgrund neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Die neue Verordnung, die voraussichtlich am 13. Januar in Kraft tritt, könnte das Ende der Beitragsunterstützung zur Krankenversicherung bestimmter Dialyse-Patienten bedeuten, teilte der DAX-Konzern mit. In dem Fall seien "erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft" möglich.

Audi steigert Absatz 2016 um 3,8 Prozent

Der Premiumautobauer Audi hat seinen Absatz 2016 trotz des Abgasskandals gesteigert. Die Verkäufe stiegen um 3,8 Prozent auf 1,87 Millionen Autos. Die Volkswagen-Tochter bestätigte die Zahl, die Vertriebschef Dietmar Voggenreiter der Zeitung die Welt nannte, gegenüber Dow Jones Newswires.

HSH Nordbank sieht gute Chancen für eigenen Verkauf

Die HSH Nordbank ist zuversichtlich, dass der von der EU-Kommission bis Ende Februar 2018 geforderte Verkauf durch die beiden Ländereigner Hamburg und Schleswig-Holstein gelingen wird. "Wir haben trotz eines schwierigen Marktumfelds sehr gute Voraussetzungen, um die Bank zu verkaufen", sagte Finanzvorstand Oliver Gatzke der Börsen-Zeitung.

Gabriel kann sich Ampel-Koalition im Bund vorstellen

Nach der Bundestagswahl im Herbst kann sich SPD-Chef Sigmar Gabriel auch eine Koalition mit Grünen und FDP vorstellen. Ein rot-rot-grünes Bündnis "ist keinesfalls die einzige Konstellation, die denkbar ist", sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Bundestagswahl voraussichtlich am 24. September

Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich am 24. September dieses Jahres statt. Sowohl die Unionsfraktion als auch die der SPD bevorzugen diesen Termin, wie Fraktionsvertreter am Sonntag auf Anfrage bestätigten.

Koalition streitet über Sicherheitspolitik

In der Großen Koalition geht der Streit um die Sicherheitspolitik weiter. So beklagt Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der SPD. Der Koalitionspartner wiederum wirft dem Minister Versäumnisse vor. SPD-Chef Sigmar Gabriel ruft unterdessen zu einer "großen demokratischen Kulturoffensive" auf.

Sonntagstrend: Zustimmung zur Union wächst

Die Union kann offenbar von der Sicherheitsdebatte nach Silvester in der Wählergunst profitieren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU/CSU auf 38 Prozent. Das ist ein Plus von zwei Zählern und der höchste Wert seit einem Jahr.

US-Kanzlei bereitet Klage gegen deutsche Banken vor

Die US-Kanzlei Hausfeld bereitet einem Zeitungsbericht zufolge Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe gegen deutsche Banken vor. Sie wirft den Geldhäusern verbotene Kartellabsprachen vor, die jahrelang zu überhöhten Gebühren beim Zahlen mit EC-Karten geführt haben sollen, wie die Bild am Sonntag berichtet. Hausfeld-Partner Christopher Rother bestätigte das Vorhaben gegenüber der Zeitung und sprach von "namhaften Mandanten."

Chinas Devisenreserven auf niedrigstem Stand seit März 2011

Die chinesischen Währungsreserven sind im Dezember auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren gefallen. Sie sackten um 41,08 Milliarden auf 3,011 Billionen US-Dollar ab, wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte. So niedrig waren sie seit März 2011 nicht mehr. Der Rückgang entsprach den Erwartungen der Analysten.

Morgan Stanley und UBS erhöhen Anteile JVs in China - Kreise

Morgan Stanley und UBS wollen ihre Präsenz in China offenbar verstärken. Beide Institute planen, die Anteile an ihren Investmentbanking-Geschäften in China zu erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Netanjahu: Lkw-Attentäter von Jerusalem war IS-Anhänger

Der Lkw-Attentäter, der am Sonntag in Jerusalem vier israelische Soldaten getötet hat, war nach Angaben der israelischen Regierung ein Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). "Wir kennen die Identität des Angreifers, der allen Hinweisen zufolge den Islamischen Staat unterstützte", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut seinem Büro.

Mindestens elf Tote bei Anschlag auf größten Markt in Bagdad

Bei einem Anschlag auf den größten Obst- und Gemüsemarkt der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Sonntag mindestens elf Menschen getötet worden. 35 weitere Menschen seien verletzt worden, als ein Selbstmordattentäter eine Autobombe gezündet habe, hieß es in Krankenhaus- und Sicherheitskreisen.

Fed/Powell verteidigt Niedrigzinspolitik seit der Krise

Fed-Gouverneur Jerome Powell hat die von der US-Notenbank seit der Finanzkrise betriebene Niedrigzinspolitik verteidigt. Die niedrigen Zinsen hätten die US-Wirtschaft bei ihrem stetigen Erholungsprozess hin zu Vollbeschäftigung und stabilen Preisen unterstützt, sagte er bei einer Veranstaltung in Chicago. "Tatsächlich sind viele Kennzahlen im US-Finanzsystem stärker als vor der Krise.

