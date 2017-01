Am Dienstag könnte Bewegung in den Prozess gegen die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye kommen. Eine ihrer langjährigen Vertrauten soll vor Gericht aussagen. Die Staatschefin könnte ihr Amt verlieren.

Nach wochenlangen Massenprotesten liegt die Zukunft von Park Geun Hye nun in der Hand des Verfassungsgerichts. Persönlich wird die südkoreanische Präsidentin wohl nicht vor den Richtern erscheinen. Trotzdem steht sie in dem Verfahren zu ihrer Amtsenthebung natürlich ganz im Rampenlicht. Bis ein Urteil gefällt wird, könnten Monate vergehen. Ein wichtiger Termin ist aber schon für Dienstag geplant. Dann nämlich soll Parks langjährige Vertraute Choi Soon Sil befragt werden. Sie gilt als Schlüsselfigur in dem Korruptionsskandal, der das Land in Atem hält.

Park wird die Zeit bis zur Entscheidung im Präsidentenpalast verbringen - allerdings ohne Macht. Die laufenden Geschäfte hat der Ministerpräsident Hwang Kyo Ahn übernommen. Ihm kommt bis auf Weiteres die Aufgabe zu, der schwächelnden Wirtschaft Südkoreas wieder neuen Schwung zu verleihen und gleichzeitig die Wut der Bevölkerung auf das politische System zu besänftigen. Das Verfahren wird derweil mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit verfolgt.

Die Anklage wird von den Abgeordneten der Opposition vertreten, die im Dezember die Aufnahme des Verfahrens veranlasst hatten. Angeführt werden sie von Kweon Seong Dong, dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Parlament. Zu einer Amtsenthebung kommt es dann, wenn mindestens sechs der neun Richter des Gerichts dem Antrag zustimmen. Sollte das geschehen, müsste innerhalb von 60 Tagen eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt werden.

Zu den Vorwürfen, die Park zur Last gelegt werden, zählen Erpressung, Bestechung, Missbrauch des politischen ...

