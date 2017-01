Berlin (ots) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht keine Chance für Rot-Rot-Grün im Bund. "Ich sehe nicht, dass die Linke im Bund in der Lage wäre, Teil einer Bundesregierung zu sein", sagte Woidke, der in Brandenburg mit der Linken regiert, dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe).



