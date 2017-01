Der syrische Wirtschaftsminister beschreibt die Zerstörung seines Landes. Er hofft beim Wiederaufbau auf Deutschland. Voraussetzung sei jedoch das Ende der ausländischen Interventionen in Syrien.

Das neue Jahr in Syrien begann verheißungsvoll mit einem "fragilen Waffenstillstand", wie der russische Präsident Wladimir Putin sagte. Regierung und bewaffnete Gruppen in Syrien zeigten sich - durch die Vermittlung von Russland, Iran und der Türkei - zu neuen Verhandlungen bereit, die am 23. Januar 2017 in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, beginnen sollen. Ausgeschlossen von der Vereinbarung sind die international als terroristisch eingestuften "Front zur Eroberung von Syrien" (Jabhat al Fatah al-Sham, bisher al Nusra-Front), der selbst ernannte "Islamische Staat im Irak und in der Levante" (arabische Abkürzung: Daesh) und die Gruppen, die mit diesen kooperieren. Dass einigen Gruppen noch immer die nötige Distanz zu diesen Al-Khaida-Ablegern fehlt, zeigt sich derzeit im Barada-Tal bei Damaskus, bei Hama und in Idlib. Wiederaufbau in Aleppo Eine große Regierungsdelegation besuchte am Neujahrstag die ...

