An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern soll das Angebot gesunder Ernährung mit Obst, Gemüse und Milch aus der Region verbessert werden. Das Land beteiligt sich mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 am neuen Schulernährungsprogramm der EU. Bildquelle: Shutterstock.com Mit einem gemeinsamen Brief rufen Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft und Umwelt, und Birgit...

Den vollständigen Artikel lesen ...