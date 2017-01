STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Start der Automesse in Detroit:

"Wenn Trump nun auch noch Verunsicherung auf dem zweitwichtigsten Automarkt schafft, trifft das die deutsche Autobranche in dieser Phase empfindlich. (...) Angelockt vom Nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta haben daher praktisch alle großen Autobauer in den vergangenen Jahren Produktionskapazitäten in Mexiko aufgebaut oder sind gerade dabei dies zu tun. Ein Zoll auf in die USA importierte Fahrzeuge würde nicht nur die Milliardeninvestitionen für diese Werke in Frage stellen. Er würde auch die USA als Absatzmarkt schwächen. Offiziell wollen die deutschen Autobauer die Vorgänge in den USA nicht kommentieren. Lieber versuchen sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle zu bleiben. Trumps Einschüchterung via Twitter scheint zu wirken."/yyzz/DP/edh

