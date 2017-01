Moneycab.com: Herr Michel, bei Ypsomed können Führungsmitarbeitende vor der Pensionierung in eine Spezialistenfunktion übergehen und die Führung dem Nachwuchs übergeben oder sie können sich flexibel pensionieren lassen, das heisst das Pensum ab 60 schrittweise zu reduzieren, aber über das ordentliche Rentenalter hinaus tätig zu sein. Wie viele von den rund 1'300 Mitarbeitenden haben sich bisher dafür entschieden?

Simon Michel: Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr 2015/16 das Projekt HRplus gestartet. Dabei geht es um die nachhaltige Sicherung von Fachkräften. Die genannten Möglichkeiten sind ein Auszug aus diversen Massnahmen in diesem Projekt. Der Start ist gerade erst erfolgt und fünf Mitarbeitende profitieren von diesen Angeboten. Das Interesse ist aber sehr gross.

Unser Arbeitsleben ist in vielen Bereichen zu starr. In welchen Ihrer ausländischen Tochterunternehmen spüren Sie das am meisten? Vielleicht in Frankreich mit seiner fixen 35-Stundenwoche?

Das ist für Ypsomed überhaupt kein Problem. Wir arbeiten im gesamten Konzern stark zielorientiert. Wir setzen für die einzelnen Länderorganisationen ambitionierte Ziele, aber berücksichtigen jeweils alle relevanten Parameter, wie bspw. rechtliche Rahmenbedingung. So können wir sicherstellen, dass die gesetzten Ziele fordernd, aber nicht unmöglich zu erreichen sind. Aber als spezielles Land ist in unserer Organisation Indien zu nennen. Einerseits funktioniert das Gesundheitswesen völlig anders als wir in Europa gewohnt sind und zweitens ist das gesamte Geschäftsleben stark reglementiert, und es gibt immer wieder rechtliche und administrative Hürden. Mir scheint es, dass ich für die indische Gesellschaft doppelt so viele Dokumente unterschreiben muss, wie für alle europäischen Tochtergesellschaften zusammen.

"In Schwerin kosten vergleichbare Arbeitskräfte weniger als die Hälfte."

Simon Michel, CEO Ypsomed AG

Wie alle Schweizer Unternehmen klagt auch Ypsomed über die hohen Lohnkosten in der Schweiz. In Schwerin wollen Sie auf Ende 2018 einen Produktionsbetrieb fertigstellen. Finden Sie in Mecklenburg-Vorpommern das passende Personal?

Hohe Lohnkosten sind in der Schweiz ein Fakt. Aber trotzdem bauen wir in der Schweiz in der Produktion aus, bis alle Flächen und Kapazitäten optimal genutzt sind. Schwerin verfügt über ein sehr interessantes Investitionsklima, welches sich durch verschiedene Faktoren auszeichnet. Qualifizierte Arbeitskräfte sind einer davon.

Gerade auch durch die Unternehmenssteuerreform III wird sich der Arbeitsmarkt in der Schweiz weiter verändern. Im Inland wird immer mehr geforscht und entwickelt werden, im Ausland produziert.

