Chinesische Unternehmen könnten nach Angaben der Börse in Shanghai in diesem Jahr die Erlaubnis erhalten, Aktien in Frankfurt auszugeben. Sie gehe davon aus, dass das Vorhaben in Einklang mit den Regelungen für den deutschen Aktienmarkt stehe, erklärte die Shanghai Stock Exchange (SSE). Die deutsche und die chinesische Regulierungsbehörde müssen...

Den vollständigen Artikel lesen ...