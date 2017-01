Guten Morgen,

ab dem heutigen Montag dürften die meisten Marktteilnehmer aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt sein. Ich erwarte dementsprechend mehr Handelsdynamik im DAX. Der DAX befindet sich weiterhin im Widerstandsbereich von 11.600/11.650 Punkten. Wie gehts weiter?

Interessant ist ein Blick in den jüngsten CoT-Report vom Freitag. Daraus geht hervor, dass die US-Profis ihre Short-Positionen immer weiter ausbauen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 bald eine längere Korrektur einleitet, die auch den DAX mit nach unten ziehen dürfte.

Steigt der DAX noch weiter an, dürfte die Fahrt über 11.650 Punkten bis in den Raum von 11.750 Punkten gehen. Long-Positionen bieten sich trotzdem nicht an, wenn dann nur als Hedge. Denn klar ist, der DAX kann auf diesem Kursniveau jederzeit und sehr schnell nach unten abdrehen. Das ist keine einfache Marktsituation, man braucht Geduld. Aber die Korrektur wird kommen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.599 Punkten, vorbörslich bei 11.605 Punkten.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Der DAX kämpft mit 11.600 Punkten. Gelingt hier der Durchbruch nach oben, folgen wohl 11.750 Punkte. Gelingt kein Durchbruch, ist mit einer längeren Korrektur zu rechnen.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet eher auf steigende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Januar 2017): Bei 70 (Vortag ...

