In dieser Woche startet die Bilanzsaison. Damit dürfte der ruhige Handel in den vergangenen Tagen ein Ende finden. Vor dem Börsenstart signalisiert der deutsche Leitindex Kursgewinne.

Das Schicksal des Dax entscheidet sich in der neuen Woche wieder einmal jenseits des Atlantiks. "Die Wirtschaft in den USA bleibt das zentrale Thema", sagt Aktienmarktstratege Tobias Basse von der NordLB. Erste US-Konzerne präsentieren ihre Bilanzen für 2016, zudem erwarten Analysten einen starken Anstieg der Einzelhandelsumsätze.

Das könnte dem Dow-Jones-Index den seit langem ersehnten Sprung über die noch nie erreichte Marke von 20.000 Punkten ermöglichen, den er am Freitag trotz neuen Rekordhochs hauchdünn verpasste. Für den Dax stehen die Vorzeichen deshalb nach Ansicht von Basse günstig - zumindest für die neue Woche. "Die grundsätzlich positive Stimmung sollte kurzfristig anhalten."

Das mehrfache Scheitern des Dow Jones an der psychologisch wichtigen Marke nahm den Dax-Anlegern zuletzt den Wind aus den Segeln. Der deutsche Leitindex startete mit kräftigen Gewinnen in die erste Handelswoche 2017, dümpelte dann aber tagelang vor sich hin. Auf Wochensicht legte er rund ein Prozent auf 11.599 Punkte zu. Vor dem Start in die neue Handelswoche notiert die Frankfurter Benchmark bei 10.640 Zählern und gut 40 ...

