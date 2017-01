The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DK0J0J9 DEKA GM ANL 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB8697 NORDLB 8PH.BD. 01/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB87B8 NORDLB 6PH.BD. 03/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013231081 CIE F.FONCIER 17/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167DT73 ASIAN DEV. BK 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US045167DU47 ASIAN DEV. BK 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US084664CP42 BERKSHIRE HATH.FIN. 17/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US096630AF58 BOARDWALK PIPE. 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US14912L6Y28 CATERP.FIN.SER. 2020 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US172967LD18 CITIGROUP INC 17/28 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US20030NBX84 COMCAST 2024 BD01 BON USD N

CA XFRA US20030NBY67 COMCAST 2027 BD01 BON USD N

CA XFRA US225401AC20 CRED.SUISSE GRP 2028 144A BD01 BON USD N

CA XFRA US298785HH21 EIB EUR.INV.BK 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US53944YAC75 LLOYDS BKG GRP 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US53944YAD58 LLOYDS BKG GRP 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US63254AAT51 NATL AUSTR. BK 2020 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US6325C1CJ69 NATL AUSTR. BK 17/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US6325C1CK33 NATL AUSTR. BK 17/22 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US6325C1CL16 NATL AUSTR. BK 17/27 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US83368TAF57 SOC GENERALE 17/22 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US83368TAG31 SOC GENERALE 17/27 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US865622CE22 SUMIT.MITSUI 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US86562MAM29 SUMITOMO MITSUI F. 17/22 BD01 BON USD N