FRANKFURT (Dow Jones)--Roche kommt einer erweiterten Zulassung von Tecentriq gegen Blasenkrebs in den USA näher. Die Gesundheitsbehörde FDA werde das Mittel nun beschleunigt für eine Zulassung prüfen, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Tecentriq werde als Erstlinientherapie für Patienten geprüft, die für eine Cisplatin-Chemotherapie nicht in Frage kämen.

Ein beschleunigtes Zulassungsverfahren wird für Medikamente gewährt, die nach Einschätzung der FDA eine wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung oder Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung versprechen.

Tecentriq ist bisher nur in den USA zugelassen.

January 09, 2017

