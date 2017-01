Wegen überhöhter EC-Kartengebühren wollen US-Anwälte einem Zeitungsbericht zufolge die deutschen Banken auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagen. Die US-Kanzlei Hausfeld bereitet offenbar Schadenersatzklagen wegen angeblicher Kartellabsprachen gegen Sparkassen, Volksbanken aber auch Privatinstitute wie die Deutsche Bank vor. Die US-Kanzlei, die zuletzt Schadenersatz für VW-Kunden in der Abgas-Affäre verlangt hat, will die Klagen demnächst beim Landgericht Frankfurt einreichen. Die Anwälte werfen den Geldhäusern verbotene Kartellabsprachen vor, die jahrelang zu überhöhten Gebühren beim Zahlen mit EC-Karten geführt haben sollen. Die Kanzlei will nun rückwirkend für zehn Jahre die aus ihrer Sicht überhöhten Gebühren einfordern.



Jahrelang zahlten die Händler eine feste Gebühr von 0,3 % des Umsatzes an die jeweiligen Banken. Auf Druck des Bundeskartellamtes verpflichteten sich die Geldinstitute im Jahr 2014, dass die Einzelhändler die Gebühren mit den Banken frei verhandeln dürfen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info