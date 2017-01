Nach einem Bericht der New York Times befindet sich ein Volkswagen-Manager in Haft. Er soll eine Schlüsselrolle in dem Dieselskandal gespielt haben. Die Beteiligten lehnen eine Stellungnahme ab.

Die US-Bundespolizei FBI hat einem Zeitungsbericht zufolge einen Volkswagen -Manager wegen des Diesel-Abgasskandals verhaftet. Ihm werde vorgeworfen, eine Schlüsselrolle bei der versuchten Vertuschung des Skandals gespielt zu haben, berichtete die New York Times am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Volkswagen hatte gegenüber den US-Behörden lange geleugnet, die Stickoxidwerte von Dieselautos durch eine spezielle Software manipuliert zu haben. Diese sorgt dafür, dass Autos Abgaswerte nur auf dem Prüfstand einhalten, nicht aber im normalen Verkehr auf der Straße. Erst im September 2015 hatte der Konzern dies zugegeben.

