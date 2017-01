LONDON (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat mit stromsparenden Funkchips und schneller Ladetechnik für Smartphones im Schlussquartal 2016 wie erwartet gepunktet. Der Umsatz legte im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent auf 365 Millionen US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Montag in London mitteilte. Damit traf die Gesellschaft ihre Anfang November angegebene Spanne von 345 bis 375 Millionen Dollar. Im Gesamtjahr lag der Umsatz laut vorläufigen Berechnungen bei knapp 1,20 Milliarden Dollar. Den vollständigen Bericht will Dialog am 23. Februar vorlegen.

Insgesamt stand das vierte Quartal wohl aber weiter unter dem Eindruck der Schwäche auf dem Smartphone-Markt: Vor einem Jahr hatte Dialog im wichtigen Schlussquartal noch einen Umsatz von gut 397 Millionen Dollar erwirtschaftet. Dialog erzielt nach Analystenschätzungen rund 80 Prozent seines Umsatzes mit dem Elektronikriesen Apple ./jha/stw/fbr

ISIN US0378331005 GB0059822006

AXC0028 2017-01-09/07:57