Zürich (awp) - Der IT-Logistiker Also verstärkt sich in Frankreich durch eine Akquisition und übernimmt das IT-Netzwerk- und Sicherheitsunternehmen BeIP. Die Firma mit Sitz in Paris habe den Umsatz im Jahr 2016 um rund 30% auf knapp 20 Mio EUR gesteigert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Über den Kaufpreis wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...