DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



NEURALSTEM INC. 7NS US64127R3021 BAW/UFN

TORO ENERGY LTD. T4W AU000000TOE6 BAW/UFN

NTM GOLD LTD. VQJ AU000000NTM1 BAW/UFN

CSI PROPERT.SUBDIV. OIHC BMG2581C1091 BAW/UFN