DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEURALSTEM INC. 7NS US64127R3021 BAW/UFN
TORO ENERGY LTD. T4W AU000000TOE6 BAW/UFN
NTM GOLD LTD. VQJ AU000000NTM1 BAW/UFN
CSI PROPERT.SUBDIV. OIHC BMG2581C1091 BAW/UFN
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INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NEURALSTEM INC. 7NS US64127R3021 BAW/UFN
TORO ENERGY LTD. T4W AU000000TOE6 BAW/UFN
NTM GOLD LTD. VQJ AU000000NTM1 BAW/UFN
CSI PROPERT.SUBDIV. OIHC BMG2581C1091 BAW/UFN