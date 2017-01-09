DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLIANCE GROWERS O.N. 1LA CA01861C1095 BAW/UFN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087 BAW/UFN
ZENITAS HEALTHCARE LTD BGD AU000000ZNT3 BAW/UFN
CANSTAR RES INC. 9IU CA1380811044 BAW/UFN
METABOLIX INC. M6X1 US5910188821 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLIANCE GROWERS O.N. 1LA CA01861C1095 BAW/UFN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087 BAW/UFN
ZENITAS HEALTHCARE LTD BGD AU000000ZNT3 BAW/UFN
CANSTAR RES INC. 9IU CA1380811044 BAW/UFN
METABOLIX INC. M6X1 US5910188821 BAW/UFN