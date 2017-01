DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Finanzmärkte wegen des Feiertags "Tag der Volljährigkeit" geschlossen.

TAGESTHEMA

Im Fokus steht bei Continental weniger das Abschneiden in den vergangenen zwölf Monaten, nachdem der DAX-Konzern im Oktober seine Jahresprognose gesenkt hat. Mit Spannung wird eher der Ausblick auf das neue Jahr erwartet. Analysten sehen zwar zusätzlichen Gegenwind für Continental, trauen dem Konzern jedoch dennoch Zuwächse zu. Analysten der Deutschen Bank gehen etwa davon aus, dass sich die Hannoveraner einen Umsatz von rund 43 (Ziel 2016: etwa 41) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von über 11 Prozent (über 10,5) Prozent vornehmen werden. Entscheidenden Einfluss auf das Conti-Renditeziel haben die Rohstoffpreise, allen voran der Kautschukpreis. Besonders im margenstarken Reifengeschäft wirken sich Preisveränderungen spürbar aus. Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal 2016 (in Millionen Euro):

EBIT 4. Quartal 2016 Umsatz bereinigt EBIT MITTELWERT 10.513 1.233 1.147 Vorjahr 10.016 1.076 920

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz November Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +20,5 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +22,6 Mrd Euro zuvor: +18,4 Mrd Euro 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm -EU 11:00 Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,8% zuvor: 9,8%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.274,00 +0,11% Shanghai-Composite 3.165,81 +0,36% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.599,01 +0,12% DAX-Future 11.603,50 +0,27% XDAX 11.606,52 +0,26% MDAX 22.255,27 -0,12% TecDAX 1.838,89 -0,01% EuroStoxx50 3.321,17 +0,14% Stoxx50 3.050,69 -0,04% Dow-Jones 19.963,80 +0,32% S&P-500-Index 2.276,98 +0,35% Nasdaq-Comp. 5.521,06 +0,60% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,82% -79

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX könnte am Montag ein neues Jahreshoch markieren. Diese Prognose begründet ein Händler mit einem sich abzeichnenden Ausbruch des marktbreiten S&P-500 aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen, der sich positiv auch auf die europäischen Aktienmärkte auswirken werde. Der Broker IG Markets indiziert den DAX vorbörslich mit 11.640 Punkten auf einem marginal höheren Kurs als dem bisherigen Jahreshoch vom Dienstag bei 11.637 Punkten. Der nachgebende Yen und der zum US-Dollar leicht abwertende Euro sprächen ebenfalls für Aktienkäufe, sagt der Händler. In der zweiten Handelswoche des Jahres dürften die ersten Quartals- und Jahresergebnisse von Unternehmen die Kurse bewegen.

Rückblick: Verhalten fiel bei den Aktien die Reaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht aus. Eine deutlichere Reaktion zeigte der Anleihemarkt. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen legte im Einklang mit steigenden US-Renditen von 0,25 auf 0,30 Prozent zu wegen des überraschend starken Anstiegs der durchschnittlichen Stundenlöhne. Das Szenario gradueller Zinserhöhungen bleibe intakt, hieß es. Positiver als der Gesamtmarkt reagierte der Banken-Sektor, der um 0,4 Prozent zulegte. "Die steigenden Renditen geben den Kursen der Banken etwas Auftrieb", so ein Händler. Fiat Chrysler stiegen um 7 Prozent und setzten damit ihre jüngste Rally fort. Zum einen profitiere das Unternehmen von Chrysler und dem festen Dollar, zum anderen könnte Fiat die hohen Schulden senken. Laut der Berenberg Bank könnten die Italiener die Marke Maserati an die Börse bringen und den Automobilzulieferer Magneti Marelli abspalten. In Paris fielen Sanofi um rund 2 Prozent nach einer Niederlage in einem Patentstreit mit Amgen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - SAP stiegen um 1,2 Prozent und scheiterten nur knapp an einem neuen Allzeithoch. Hier gehen die Anleger mit hohen Erwartungen in die Quartalszahlen, die für den 24. Januar angekündigt sind, aber oft vorgezogen werden. Continental gewannen 1,1 Prozent. Die Societe Generale hatte die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft. Die Hannoveraner geben am Montag erste Eckdaten für 2016 bekannt. Größter Kursverlierer waren Lufthansa mit einem Abschlag von 3,1 Prozent. Die UBS hatte die Aktie auf "Verkaufen" abgestuft und das mit der zuletzt gestiegenen Bewertung am Markt begründet. Die Risiken eines steigenden Ölpreises, eines schwachen Euros, einer trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs blieben bestehen, warnt UBS-Analyst Jarrod Castle.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): XDAX +0,1% auf 11.606 Punkte

Volkswagen wurden 0,4 Prozent fester gestellt. Der Automobilhersteller steht in den USA offenbar kurz vor der Einigung zur Beilegung des Abgasskandals. Schon in der kommenden Woche könne die Einigung kommen, berichteten mehrere Informanten. "Wirklich überraschend kommt die Nachricht nicht", so ein Händler. Es handele sich ja nur um den Streit mit US-Kunden, nicht aber um den mit Investoren. Auch Lufthansa wurden 0,4 Prozent höher getaxt. Die Airline rechnet 2017 mit geringeren Stückkosten, höheren Spritkosten und einem deutlichen Rückgang des Umsatzes pro Sitzplatz. Zudem bestätigte die Fluglinie die Prognose für das Betriebsergebnis 2016.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Der Dow-Jones-Index verfehlte die historische Marke von 20.000 Punkten im Verlauf nur um 0,37 Punkte. Insgesamt gute Arbeitsmarktdaten ließen die Zinserhöhungsfantasien wieder hochkochen, die aber am Aktienmarkt niemand mehr verschreckten. Alle drei Indizes markierten Allzeithochs und legten auch auf Wochensicht zu. Die Fed hatte im jüngsten Sitzungsprotokoll die Risiken für die Inflation vor allem in stärker steigenden Löhnen und Gehältern ausgemacht. Daher stützten die neuen Daten das von der Fed skizzierte Szenario von drei Zinserhöhungen im Jahr 2017. Die Akteure spielten die Karte Zinserhöhung. Denn während die Renditen stiegen und auch der Dollar moderat zulegte, fiel Gold. Apple will den ersten Apple-Store in der Samsung-Heimat Südkorea eröffnen. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent. Amgen sprangen 2,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Rechtsstreit gegen Sanofi und ihren Partner Regeneron gewonnen hatte. Regeneron gaben um 5,8 Prozent nach. AT&T verloren 3,1 Prozent. Der künftige US-Präsident Trump hatte sich erneut gegen die Fusionspläne mit Time Warner ausgesprochen. Deren Titel sanken um 0,4 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schnellte um sieben Basispunkte nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:37 EUR/USD 1,0525 -0,1% 1,0532 1,0563 EUR/JPY 123,62 +0,2% 123,42 123,28 EUR/CHF 1,0723 +0,1% 1,0714 1,0717 GBP/EUR 1,1586 -0,0% 1,1635 1,1659 USD/JPY 117,45 +0,2% 117,17 116,66 GBP/USD 1,2195 -0,5% 1,2255 1,2314

Der Dollar behauptet am Montagmorgen seine Gewinne gegenüber dem Euro und zieht gegenüber den asiatischen Währungen an. Stützend wirken weiterhin die Zinsspekulationen mit den gestiegenen Stundenlöhnen in den USA. Der Euro liegt weiter knapp über der Marke von 1,05 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,73 53,99 -0,5% -0,26 +0,0% Brent/ICE 56,84 57,1 -0,5% 0,00 +0,2%

Die Preise stiegen die vierte Woche in Folge. WTI zog auf Tagessicht um 0,4 Prozent auf 53,99 Dollar je Fass an, Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 57,10 Dollar und damit den höchsten Stand seit Herbst 2015. Für Auftrieb sorgten Teilnehmern zufolge Hinweise, dass die Staaten des Erdölkartells Opec die für 2017 vereinbarten Produktionskürzungen auch tatsächlich umsetzen. Die erneut gestiegene Anzahl der in den USA aktiven Förderanlagen bremste jedoch den Preisauftrieb. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise ihre Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.174,02 1.172,90 +0,1% +1,13 +2,0% Silber (Spot) 16,46 16,49 -0,2% -0,03 +3,3% Platin (Spot) 973,25 968,05 +0,5% +5,20 +7,7% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,2% -0,01 +1,4%

Die Aussicht auf steigende Zinsen drückte auf den Goldpreis, die Feinunze verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1.172 Dollar. Auch der etwas festere Dollarkurs drückte dabei auf die Preise des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CHINA

Die chinesischen Währungsreserven sind im Dezember auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren gefallen.

BUNDESTAGSWAHL

Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich am 24. September dieses Jahres statt. Sowohl die Unionsfraktion als auch die der SPD bevorzugen diesen Termin, wie Fraktionsvertreter am Sonntag auf Anfrage bestätigten.

MORGAN STANLEY/UBS

Morgan Stanley und UBS wollen ihre Präsenz in China offenbar verstärken. Beide Institute planen, die Anteile an ihren Investmentbanking-Geschäften in China zu erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

DEUTSCHE BANKEN

Die US-Kanzlei Hausfeld bereitet einem Bericht zufolge Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe gegen deutsche Banken vor. Sie wirft den Instituten verbotene Kartellabsprachen vor, die jahrelang zu überhöhten Gebühren beim Zahlen mit EC-Karten geführt haben sollen, wie die Bild am Sonntag berichtet. Hausfeld-Partner Christopher Rother bestätigte das Vorhaben gegenüber der Zeitung und sprach von "namhaften Mandanten."

DAIMLER

Mercedes-Benz hat 2016 so viele Fahrzeuge wie noch nie in einem Jahr verkauft. Die Stuttgarter übertrafen bei ihrer Kernmarke mit einem Plus von 11,3 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge die 2-Millionen-Marke, obwohl der Dezember etwas schwächer abschnitt.

FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care erwartet Gegenwind aufgrund neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Die neue Verordnung, die voraussichtlich am 13. Januar in Kraft tritt, könnte das Ende der Beitragsunterstützung zur Krankenversicherung bestimmter Dialyse-Patienten bedeuten, teilte der DAX-Konzern mit. In dem Fall seien "erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unser Geschäft" möglich.

LUFTHANSA

Die Lufthansa rechnet 2017 mit geringeren Stückkosten, höheren Spritkosten und einem deutlichen Rückgang des Umsatzes pro Sitzplatz. Das geht aus einer Präsentation hervor, die das Management am 9. Januar auf dem Commerzbank German Investment Seminar in New York vor Investoren zeigen will. Die Präsentation hat die Lufthansa auf ihrer Webseite bereits veröffentlicht.

VOLKSWAGEN

Volkswagen hofft, dass auch die strafrechtlichen Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit dem US-Abgasskandal bald vom Tisch sind und eine Einigung erreicht wird. VW-Markenchef Herbert Diess sagte am Sonntagabend in Detroit im Vorfeld der Autoshow, "wir können zur Zeitschiene zwar keinen Kommentar abgeben, doch wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert".

FIAT CHRYSLER

Nach Drohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen mehrere Autokonzerne hat Fiat Chrysler die Schaffung von 2.000 Arbeitsplätzen in den USA angekündigt. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, sollen die neuen Jobs in zwei Fabriken in den US-Bundesstaaten Michigan und Ohio entstehen.

ROCHE

Roche kommt einer erweiterten Zulassung von Tecentriq gegen Blasenkrebs in den USA näher. Die Gesundheitsbehörde FDA werde das Mittel nun beschleunigt für eine Zulassung prüfen, teilte der Pharmakonzern mit.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.