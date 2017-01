DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

Montag: In Japan ruhen die Finanzmärkte wegen des Feiertags "Tag der Volljährigkeit".

TAGESTHEMA

Die chinesischen Währungsreserven sind im Dezember auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren gefallen. Sie sackten um 41,08 Milliarden auf 3,011 Billionen US-Dollar ab, wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte. So niedrig waren sie seit März 2011 nicht mehr. Der Rückgang entsprach den Erwartungen der Analysten. Allerdings war Abfluss niedriger als im November, als die Reserven um 69,06 Milliarden Dollar sanken. Hauptgrund für den Rückgang waren nach Angaben der Zentralbank die Maßnahmen zur Stabilisierung des Yuan. Ein weiterer Faktor war unter anderem die Dollar-Stärke gegenüber anderen Währungen wie dem Euro, was den Wert der nicht in Dollar denominierten Aktiva in den Zentralbank-Reserven bei der Umrechnung in Dollar drückte. Die Zentralbank bewegt sich derzeit auf einem schmalen Grat. Auf der einen Seite will sie die als überbewertet geltende Heimatwährung nach jahrelangen Zugewinnen abschwächen. Auf der anderen Seite muss sie verhindern, dass der Yuan zu schnell an Wert verliert. Um die Währung zu stützen, hat die PBoC in den letzten 17 Monaten Devisenreserven in Höhe von rund 1 Billion US-Dollar aufgewendet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.274,00 +0,11% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 22.544,36 +0,18% Kospi 2.048,78 -0,02% Schanghai-Composite 3.166,07 +0,37% S&P/ASX 200 5.807,40 +0,90%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aufschläge zum Wochenschluss an der Wall Street stützen auch das Börsengeschehen in Südostasien. Letztlich knüpften die lokalen Märkte in Asien an ihre Stärke der Vorwoche an, als der HSI in Hongkong den höchsten Wochengewinn seit drei Monaten verbucht habe, heißt es. In Schanghai hatte der Leitindex eine fünfwöchige Durststrecke beendet. An der Wall Street hatten alle drei wichtigen Indizes Rekordhochs markiert und auch auf Wochensicht zugelegt. Der Stellenzuwachs in den USA war etwas schwächer ausgefallen als erwartet, jedoch zogen die Löhne mit der höchsten Jahresrate seit 2009 an, was wiederum die Inflationserwartungen in den USA befeuerte. Der Dollar zieht in Asien auf breiter Front an, nachdem die Lohnentwicklung in den USA Inflationserwartungen und in der Folge Zinserhöhungsfantasien in den USA geschürt hatte. Daher steigen auch die Renditen am Rentenmarkt, die ihren US-Pendants nach oben folgen. Die Ölpreise geben derweil nach. Die global gehandelte Sorte Brent verbilligt sich um 0,5 Prozent. Belastet werden die Preise von der erneut gestiegenen Anzahl der in den USA aktiven Förderanlagen. In Sydney zählten Minenwerte zu den Verlierern, nachdem die Eisenerzpreise zuletzt gefallen waren. Gesucht waren dagegen Finanzwerte. Der Sektor profitierte von steigenden Renditen. In Seoul ziehen Samsung Electronics um 3,4 Prozent an. Analysten loben die vorläufigen Geschäftszahlen zum vierten Quartal.

US-NACHBÖRSE

Etwas auffällig zeigten sich Pernix Therapeutics Holdings, die Titel des Spezialpharmaunternehmens kletterten um 4,3 Prozent. Die Gesellschaft bestellte Ken Pina zum Senior Vice President und übertrug ihm zusätzlich weitere wichtige Posten im Unternehmen. Ruby Tuesday erholten sich ganz leicht um 0,8 Prozent. Der Kurs der Restaurantkette war zuvor um 24,6 Prozent eingebrochen nach einem größer als erwartet ausgefallenen Verlust.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.963,80 0,32 64,51 1,02 S&P-500 2.276,98 0,35 7,98 1,70 Nasdaq-Comp. 5.521,06 0,60 33,12 2,56 Nasdaq-100 5.007,08 0,85 42,12 2,95 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 769 Mio 926 Mio Gewinner 1.427 1.346 Verlierer 1.584 1.661 Unverändert 106 102

Etwas fester - Der Dow-Jones-Index verfehlte die historische Marke von 20.000 Punkten im Verlauf nur um 0,37 Punkte. Insgesamt gut ausgefallene Arbeitsmarktdaten ließen die Zinserhöhungsfantasien wieder hochkochen, die aber am Aktienmarkt niemand mehr verschreckten. Alle drei Indizes markierten Allzeithochs und legten auch auf Wochensicht zu. Die Fed hatte im jüngsten Sitzungsprotokoll die Risiken für die Inflation vor allem in stärker steigenden Löhnen und Gehältern ausgemacht. Daher stützten die neuen Daten das von der Fed skizzierte Szenario von drei Zinserhöhungen im Jahr 2017, das zuletzt leichte Risse bekommen hatte. Denn die Löhne stiegen mit der höchsten Rate seit 2009, wie dem Arbeitsmarktbericht zu entnehmen war. Unterfüttert wurde diese Marktsicht von mehreren Fed-Vertretern. Die Akteure an den Finanzmärkten der USA spielten dann auch zum Wochenschluss die Karte Zinserhöhung. Denn während die Renditen stiegen und auch der Dollar moderat zulegte, fiel das zinslose Gold. Unternehmensseitig sorgte Apple für Gesprächsstoff. Der Technologiekonzern wagt sich in die Höhle des Löwen und will seinen ersten Apple-Store in der Samsung-Heimat Südkorea eröffnen. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent. Amgen sprangen um 2,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Rechtsstreit gegen Sanofi und ihren Partner Regeneron gewonnen hatte. Regeneron gaben um 5,8 Prozent nach. AT&T verloren 3,1 Prozent. Der künftige US-Präsident hatte sich erneut gegen die Fusionspläne mit Time Warner ausgesprochen. Deren Titel sanken um 0,4 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,42 6,9 2,35 30 Jahre 3,00 5,8 2,95

Am Rentenmarkt stürzten die Notierungen nach der Vortagesrally ab, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen schnellte um sieben Basispunkte nach oben. Rentenhändler verwiesen vor allem auf die inflationstreibende Lohnentwicklung in den USA. Am Zinsterminmarkt wurde eine erste Zinserhöhung im März mit 39 Prozent Wahrscheinlichkeit eingepreist nach zuvor 35 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0535 +0,0% 1,0532 1,0595 +0,2% EUR/JPY 123,63 +0,2% 123,42 123,08 +0,6% EUR/GBP 0,8647 +0,6% 0,8595 0,8556 +1,4% GBP/USD 1,2187 -0,5% 1,2255 1,2380 -1,2% USD/JPY 117,35 +0,2% 117,17 116,16 +0,4% USD/KRW 1202,00 +1,8% 1202,00 1194,13 -0,4% USD/CNY 6,9321 +0,2% 6,9207 6,9219 -0,2% USD/CNH 6,8795 +0,5% 6,8478 6,8493 -1,4% USD/HKD 7,7557 +0,0% 7,7553 7,7552 +0,0% AUD/USD 0,7315 +0,3% 0,7292 0,7326 +1,4%

Der Dollar zog mit den Zinsspekulationen auf breiter Front an. Der Euro fiel im Gegenzug auf 1,0534 Dollar nach Wechselkursen knapp über 1,06 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,73 53,99 -0,5% -0,26 +0,0% Brent/ICE 56,87 57,1 -0,4% 0,00 +0,2%

Die Preise stiegen die vierte Woche in Folge. WTI zog auf Tagessicht um 0,4 Prozent auf 53,99 Dollar je Fass an, Brent verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 57,10 Dollar und damit den höchsten Stand seit Herbst 2015. Für Auftrieb sorgten Teilnehmern zufolge Hinweise, dass die Staaten des Erdölkartells Opec die für 2017 vereinbarten Produktionskürzungen auch tatsächlich umsetzen. Konkret genannt wurden dabei Kuwait, Irak und Saudi-Arabien. Gestützt wurden die Preise auch von geschlossenen Pumpleitung in Nigeria. Dort war ein Feuer ausgebrochen. Die erneut gestiegene Anzahl der in den USA aktiven Förderanlagen bremste jedoch den Preisauftrieb. Daten von Baker Hughes zeigten den zehnten Wochenanstieg der aktiven US-Bohranlagen in Folge. Zudem machte am Markt auch die Erwartung die Runde, Libyen und Nigeria könnten die Förderung hochfahren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.174,23 1.172,90 +0,1% +1,33 +2,0% Silber (Spot) 16,47 16,49 -0,1% -0,02 +3,4% Platin (Spot) 973,55 968,05 +0,6% +5,50 +7,7% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,0% +0,00 +1,6%

Die Aussicht auf steigende Zinsen drückte auf den Goldpreis, die Feinunze verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1.172 Dollar. Auch der etwas festere Dollarkurs drückte dabei auf die Preise des Edelmetalls.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BÜRGERKRIEG SYRIEN

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad sieht seine Armee nach der Rückeroberung der Metropole Aleppo im vergangenen Monat auf dem Weg zum Sieg. Er sehe die Einnahme der lange von Rebellen gehaltenen Stadt selbst noch nicht als Sieg, da dazu erst "alle Terroristen vernichtet" werden müssten, sagte Assad. "Aber es ist ein entscheidender Augenblick in diesem Krieg, weil wir auf dem Weg zum Sieg sind."

INNENPOLITIK IRAN

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist tot. Laut Meldungen der iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Fars starb Rafsandschani im Alter von 82 Jahren in einem Teheraner Krankenhaus an den Folgen eines Herzinfarkts.

WIRTSCHAFTSKRISE VENEZUELA

Wegen der extremen Inflation hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro den Mindestlohn um 50 Prozent erhöht. Die Opposition macht Maduro für die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land verantwortlich, die durch den starken Ölpreisrückgang seit 2014 verschärft wurde. Die außer Kontrolle geratene Inflation lag nach Angaben des IWF im vergangenen Jahr bei 475 Prozent.

POLITIK USA

Der künftige US-Präsident Donald Trump will nach dem Regierungswechsel ein Sofortprogramm zur Abwehr von Cyberangriffen umsetzen. Dies solle in den ersten 90 Tagen seiner Amtszeit geschehen, sagte Trump nach einer Unterredung mit den Chefs mehrerer US-Geheimdienste.

GELDPOLITIK USA

Fed-Gouverneur Jerome Powell hat die von der US-Notenbank seit der Finanzkrise betriebene Niedrigzinspolitik verteidigt. Die niedrigen Zinsen hätten die US-Wirtschaft bei ihrem stetigen Erholungsprozess hin zu Vollbeschäftigung und stabilen Preisen unterstützt, sagte er.

Nachdem sich zuletzt mehrere Vertreter der Fed für drei Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr in den USA ausgesprochen hatten, plädiert Charles Evans nur für zwei, möglicherweise aber doch drei.

FIAT CHRYSLER

Nach Drohungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen mehrere Autokonzerne hat Fiat Chrysler die Schaffung von 2.000 Arbeitsplätzen in den USA angekündigt.

MCDONALD'S

Die Schnellrestaurantkette verkauft die Kontrollmehrheit an ihrem China-Geschäft an eine Investorengruppe um die Citic Ltd, einen der größten staatlichen Mischkonzerne. Dessen Finanztochter Citic Capital Holdings und das Private-Equity-Schwergewicht Carlyle kaufen 80 Prozent an dem Geschäft, das mit 2,08 Milliarden Dollar bewertet wird. Citic Capital erhält die Mehrheit von 52 Prozent, Carlyle bekommt 28 Prozent an den McDonald's-Geschäften. Der US-Konzern hat etwa 2.200 Filialen in China, ein Drittel davon wird bereits als Franchise geführt. Im Zuge des Deals werden nun auch die restlichen Fast-Food-Restaurants in Lizenz betrieben. McDonald's bleibt an ihnen mit 20 Prozent beteiligt.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley und UBS wollen ihre Präsenz in China offenbar verstärken. Beide Institute planen, die Anteile an ihren Investmentbanking-Geschäften in China zu erhöhen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. In China tätige ausländische Banken müssen mit heimischen Partnern im Rahmen von Joint Ventures zusammenarbeiten.

ROCHE

Roche kommt einer erweiterten Zulassung von Tecentriq gegen Blasenkrebs in den USA näher. Die Gesundheitsbehörde FDA werde das Mittel nun beschleunigt für eine Zulassung prüfen, teilte der Pharmakonzern mit.

VOLKSWAGEN

Der Automobilkonzern hofft, dass auch die strafrechtlichen Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit dem US-Abgasskandal bald vom Tisch sind und eine Einigung erreicht wird. VW-Markenchef Herbert Diess sagte, "wir können zur Zeitschiene zwar keinen Kommentar abgeben, doch wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert".

