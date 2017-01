Der Auftrag für die neue Air Force One oder Produktionsverlagerungen nach Mexiko - US-Firmen mussten zuletzt per Twitter von Donald Trump viel einstecken. Einige ruderten deshalb zurück - Autobauer General Motors nicht.

Der US-Autobauer General Motors will trotz der Drohungen des gewählten Präsidenten Donald Trump an der Produktion von Kleinwagen in Mexiko festhalten. Die Autobranche treffe ihre Entscheidungen, wo ein bestimmtes Fahrzeug gebaut werde, mit ...

