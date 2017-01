DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



EA EDUCATION GROUP INC. CBQ1 CA26824W1086 BAW/UFN

MILLSTREAM MINES NJD1 CA6009002032 BAW/UFN