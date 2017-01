Original-Research: graceNT AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu graceNT AG

Unternehmen: graceNT AG ISIN: CH0289720754 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 09.01.2017 Kursziel: EUR 60,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Fitness fürs Gehirn

graceNT ist ein Early Stage-Wachstumsunternehmen und medizinischer Gesundheitsdienstleister, der im zweiten Gesundheitsmarkt Produkte und Anwendungen im Bereich Fitness und Wellness für die Gruppe der sogenannten Best Ager der Über-45-Jährigen anbietet. In den kommenden Jahren sollen Therapie und Fitnesstraining in einem ganzheitlichen, 'triangulären' Ansatz aus mentaler und physischer Stärkung sowie Prävention durch den Aufbau einer Kette von Hightech-Gesundheitszentren europaweit umgesetzt werden.

Die Unternehmensstrategie von graceNT basiert auf drei Säulen: (1) Einwerbung frischen Eigenkapitals zur Finanzierung des geplanten Portfolioaufbaus aus Mental-Gesundheitszentren, (2) Erreichung eines eingeschwungenen Zustands, in dem der weitere Portfolioaufbau aus den freien Cashflows der bestehenden Gesundheitszentren finanziert wird, und (3) Lizenzvergabe an Dritte insbesondere in Märkten, die von graceNT nicht direkt bearbeitet werden.

Angesichts der Frühphase im Unternehmenszyklus bewerten wir den Wert des Eigenkapitals der graceNT AG anhand eines standardisierten dreistufigen DCF-Entity-Modells, das dem langfristigen Charakter des Geschäftsmodells nach unserer Einschätzung am besten gerecht wird. Daraus errechnet sich ein Kursziel von EUR 60,00 je Aktie. Mit einer von uns auf Sicht von bis zu 24 Monaten erwarteten Kursperformance von 103,4% nehmen wir die Aktien der graceNT AG mit einem Buy-Rating in unsere Research Coverage auf.

