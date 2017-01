FMW-Redaktion

Der Dax ist derzeit nicht gerade temperamentvoll - die Handelsspanne ist seit dem impulsiven Anstieg am ersten Handelstag des Jahres gering, die Volatilität deutlich geringer als bei den US-Indizes. Wird sich das nun in dieser Woche ändern, wenn nun wieder alle an Bord sind nach dem dünnen Handel der Vorwoche?

In den USA gab es nach den eher durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag nur ein Thema: schafft der Dow Jones die 20.000er-Marke? Und er ist so haarscharf daran vorbei geschrammt, dass heute der Tag sein könnte, an dem es endlich so weit ist, zumal keine lästigen Konjunkturdaten stören können - allerdings stehen heute einige Fed-Reden auf dem Programm (Evans, Rosengren, Lockhart), am Freitag kommt dann Janet Yellen zu Wort.

In Asien recht ruhiger Handel, man vollzieht schlicht nach, was die US-Börsen an Vorlagen geliefert haben mit neuen Allzeithochs bei den drei großen Indizes, Nikkei geschlossen, in China jedoch der Yuan wieder stark unter Druck mit dem größten 2-Tages-Abverkauf ...

