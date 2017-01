FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich sind die DAX-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.29 Uhr um 27 auf 11.630,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.631,5 und das Tagestief bei 11.620 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.400 Kontrakte.

Aufgrund der Vorlagen aus den USA billigen Händler dem FDAX einen Anstieg in Richtung der 11.700er-Marke zu. "Der S&P-Futures ist am Freitagabend nach oben ausgebrochen, diese Bewegung sollte auch bei uns weiter nach oben treiben", so ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2017 02:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.