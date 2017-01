Zürich - Das Jahr 2016 kann mit einem Umsatz von CHF 180.77 Mio. (Vorjahr CHF 119.20 Mio.) als das umsatzstärkste Jahr im eKMU-X Segment der Zürcher Kantonalbank bezeichnet werden. Insgesamt wurden 8'218 Abschlüsse erzielt. Dies entspricht einer Zunahme von 26.65% gegenüber dem Vorjahr (6489 Abschlüsse). Das erhöhte Interesse an ausserbörslichen Aktien wird von der positiven Entwicklung des ZKB KMU Index untermauert. Der Benchmark, welcher aus 38 Gesellschaften besteht, legte um über 14% zu und schlug damit die Schweizer Hauptindizies.

Besonders in der Gunst der Investoren standen die Titel der Zur Rose Group AG. Kein Unternehmen veröffentlichte mehr Neuigkeiten. So konnte mit Corisol Holding AG ein neuer Investor an Bord geholt werden, welcher frisches Kapital für das weitere Wachstum zur Verfügung stellte. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in einem Urteil entschieden, dass Boni auf rezeptpflichtige Arzneimittel für EU-ausländische Versandapotheken zulässig sind. Mitte 2017 wird Zur Rose auf der Verkaufsfläche einer Migros-Filiale in Bern die erste Shop-in-Shop-Apotheke der Schweiz eröffnen. Kurz vor Jahresende unterbreitete die saudische Al Faisaliah Group den Zur Rose-Aktionären ein Kaufangebot für maximal 400'000 Aktien zu CHF 76.00. Dieses Angebot beförderte die Aktien nochmals auf neue Höchststände.

Eine gute Kursperformance lieferte auch der Aargauer Bäder- und Klinikbetreiber Bad Schinznach AG, dessen Umsatz sich für das Geschäftsjahr 2015 um 3.7% steigerte, der Reingewinn erhöhte sich von CHF 3.2 Mio. auf CHF 6.6 Mio. Die Aktionäre kamen in den Genuss einer um 9% höheren Dividende von CHF 48 pro Aktie. Für das Geschäftsjahr 2016 wird von der Geschäftsleitung ein gutes Resultat erwartet.

Der Aktienkurs des Biotta- und Smoothie Hersteller Thurella legte nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im September ebenfalls zu. Das Umsatzwachstum konnte dank des zunehmenden Exportgeschäfts, um 6.5% auf CHF 16.3 Mio. gesteigert werden. Aufgrund von höheren Marketingausgaben sanken jedoch die Margen. Einen detaillierten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gibt es noch nicht.

Bei den Verlieren fällt der Bergbahnen- und Skiressortbetreiber Weisse Arena AG auf. Nachdem die Bündner erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...