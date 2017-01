GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCL-SI, Suzhou, China), eine Tochtergesellschaft der Energiegruppe GCL, meldete am 07.01.2017 eine Investition in den Solarzellen-Hersteller Vina Cell Technology Co., Ltd. (Vietnam). Damit wolle GCL-SI seinen Wettbewerbsvorteil stärken und sich besser für weitere Marktchancen in den USA und in Europa positionieren, berichtet das Unternehmen.

