Übernahme von OregaPet(R) verhilft True Leaf zu einer erhöhten Präsenz im Handel und unterm Strich zu höheren Gewinnen

Vancouver, Kanada - 9. Januar 2017 - True Leaf Pet Inc., das Unternehmen aus Vernon (BC), das funktionelle Kausnacks auf Hanfbasis für Hunde herstellt und verkauft, hat den Erwerb der Vermögenswerte und des geistigen Eigentums von OregaPet(R), einer vielfach ausgezeichneten kanadischen Marke von medizinischen Produkten für Haustiere, abgeschlossen.

Am 3. November haben True Leaf und OregaPet(R) den Abschluss einer Absichtserklärung bekannt gegeben. Das Kaufgeschäft ist nun mit Wirkung zum 1. Januar 2017 abgeschlossen, wonach True Leaf sämtliche Vermögenswerte von OregaPet(R) erwirbt.

"Für True Leaf ist dies ein bedeutender positiver Schritt nach vorne", sagte Darcy Bomford, CEO von True Leaf. "Die Marke OregaPet(R) und deren Fokus auf Naturheilmittel passen hervorragend zu dem ,Quality of Life'- Versprechen an unsere Kunden und ihre Haustiere. Zusätzlich bauen wir mit der Ergänzung unserer Produktpalette durch 10 neue Artikel unsere Präsenz in den Läden umgehend aus und erwirtschaften zusätzliche Erträge in all unseren Märkten."

Der Kaufpreis für die Vermögenswerte der Marke betrug 200.000 $ - 100.000 $ in bar und 100.000 $ in Form von Aktien. Zusätzlich erklärte sich True Leaf Pet einverstanden, über einen Zeitraum von drei Jahren 146.409,95$ - zinslos - für die fertigen Erzeugnisse und den Verpackungsbestand zu bezahlen. Mit dem Verkäufer, TLM Development Ltd., wurde zudem ein Wettbewerbs- und Abwerbeverbot mit einer Laufzeit von fünf Jahren für Geschäftsaktivitäten im Heimtierbereich vereinbart.

Das Produktsortiment von OregaPet(R) hat in der Industrie für ihre Innovationskraft und Wirksamkeit Anerkennung gefunden. Das Bett- und Körperspray aus dem OregaPet(R)-Angebot wurde 2016 von NationalNutrition.ca als bestes Haustierprodukt ausgezeichnet und das OregaPet(R)-Oreganoöl erhielt den Alive(R) Consumer's Choice Silver Award als bestes neues Produkt im Jahr 2013. Der Umsatzerlös aus dem Verkauf der OregaPet(R)- Produkte in Kanada beträgt rund 12.000 $ pro Monat und das Unternehmen erwartet nach der Markenumstellung des Sortiments für den Verkauf in amerikanischen und europäischen Zoofachhandlungen und Reformhäusern ein deutliches Umsatzwachstum.

"OregaPet ist insofern einzigartig, als es die einzige Marke ist, die sich die weithin anerkannten Heilkräfte von Oreganoöl bei der Entwicklung eines Produktsortiments für Haustiere zu Nutzen gemacht hat. Unsere demografische Zielgruppe legt einen hohen Stellenwert auf Naturheilmittel und ganzheitliche Alternativen zu Arzneimitteln und wir halten OregaPet für einen richtigen Gewinner in dieser Sparte", so CEO Darcy Bomford weiter.

True Leaf konnte im vergangenen Quartal ein stetiges Wachstum verzeichnen und erwartet für den Beginn des neuen Jahres und den Abschluss seines Geschäftsjahres im März 2017 ein solides Ergebnis. Im Zentrum der Strategie des Unternehmens stehen zusätzliche Erweiterungen des Produktsortiments unter der erfolgreich etablierten Marke "True Hemp" und die Hinzunahme neuer Produktangebote durch Akquisitionen und den Eintritt in neue Marktsegmente.

Über True Leaf: True Leaf Medicine International Ltd. drängt über seine hundertprozentige Tochter True Leaf Pet mit einem Sortiment an Kausnacks und Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis in den 60-Milliarden-Dollar- Heimtiermarkt. Diese Produkte sollen in Kanada, den USA und Europa über Vertriebskanäle für Naturheilkunde und Tiermedizin vertrieben werden. Darüber hinaus hat True Leaf Medicine Inc., eine weitere Tochter des Unternehmens, bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Lizenzierung als kanadischer Marihuanaproduzent im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) gestellt. Das Unternehmen hat die erste und zweite Stufe des Selektionsverfahrens von Health Canada erfolgreich durchlaufen und wartet nun auf die Sicherheitsbescheinigung und Erteilung einer sog. "Pre-License Inspection"- Genehmigung.

Ansprechpartner für Medien: Paul Sullivan BreakThrough Communications Tel: 604-685-4742 Mobil: 604-603-7358 Investoranfragen Kevin Bottomley Director und Corporate Relations M: 778.389.9933 E: kevin@trueleaf.com www.trueleaf.com

