Paris - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" eine Aktienanleihe (ISIN DE000PR1C890/ WKN PR1C89) auf die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) vor.Fresenius habe ein erfolgreiches Jahr 2016 hinter sich. Die Fresenius-Aktie habe nicht nur zu den besten Titeln im DAX gehört, sondern Ende Dezember sei auch die expansive Strategie um ein weiteres Kapitel ergänzt worden. Fresenius habe den spanischen Krankenhausbetreiber Quironsalud für fast 5,8 Milliarden Euro übernommen - der teuerste Einkauf in der Firmengeschichte. Die Spanier würden Krankenhäuser und Gesundheitszentren betreiben und einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden Euro sowie einen Gewinn von knapp 500 Millionen Euro erzielen. Fresenius rechne nach eigenen Angaben mit Synergieeffekten von 50 Millionen Euro im Jahr aus der Übernahme. Auch in den USA sei Fresenius stark vertreten und dürfte von den angekündigten Steuersenkungen profitieren. Neue Rekordstände seien dann möglich, auch wenn das vergangene Jahr mit einem Plus von fast 20 Prozent schon bestens gelaufen sei.

