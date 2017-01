Düsseldorf - Eine wichtige Rolle in Sachen kurzfristige Perspektiven zu Jahresbeginn spielen die aktuellen CoT-Daten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für den US-T-Note-Future bzw. den US-T-Bond-Future als längerfristiges Pendant erhebe die Commodity Futures Trading Comission (CFTC) auf wöchentlicher Basis die aktuelle Positionierung von Spekulanten und Commercials: Letztere, denen tendenziell die besseren Handelsentscheidungen nachgesagt würden, würden derzeit beim langfristigen Zins-Future die größte Netto-Longpositionierung seit Februar 2013 besitzen. Beim US-T-Note-Future seien die Commercials aktuell sogar (netto) so stark "long" positioniert wie seit April 2005 nicht mehr.

