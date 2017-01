Die Wertpapierexperten der Citigroup haben ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 32,5 auf 40,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt indessen unverändert bei "Neutral".

Die Analysten rund um Nitesh Agarwal haben ihr Bewertungsmodell für die Stahlaktie unter der Annahme höherer Stahlkontrakte angepasst und ihre Schätzungen für den Gewinn je Titel für die kommenden Jahr angehoben. Daraus ergibt sich auch das höhere Kursziel.

Die voestalpine ist eine der qualitativ höchstwertigen Stahltitel der Welt, schreiben die Citigroup-Experten. Sie werde jedoch im Stahlsektor als defensiver Wert angesehen und sei daher ihrer Meinung nach nicht das, das Investoren in einer Stahlaktie suchen. Als äußerst wichtig für das Vertrauen der Investoren wird sich laut den Analysten ein reibungsloser Start des Eisenschwamm-Werks in Texas erweisen. Das Werk wird in den kommenden 12 Monaten hochfahren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Citigroup-Analysten 2,44 Euro für 2016/17, sowie 3,20 bzw. 3,57 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,05 Euro für 2016/17, sowie 0,86 bzw. 1,12 Euro für 2017/18 bzw. 2018/19.

Am Montag im Frühhandel notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,89 Prozent bei 36,79 Euro.

ISIN: AT0000937503