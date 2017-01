Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Produzierendes Gewerbe steigert Ausstoß im November schwächer als erwartet

Das produzierende Gewerbe in Deutschland hat im November die Fertigung erhöht, wenn auch schwächer als prognostiziert. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, legte der Ausstoß gegenüber Oktober saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,4 Prozent zu. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,7 Prozent gerechnet. Im Vormonat wurde die Produktion nach revidierten Berechnungen ebenfalls um 0,4 Prozent gesteigert. Zunächst hatten die Statistiker einen Anstieg von 0,3 Prozent gemeldet.

Deutscher Außenhandel floriert trotz internationaler Krisen

Der deutsche Außenhandel floriert trotz vieler internationaler Krisen in der Welt. Im November stiegen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 3,9 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 104,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 5,6 Prozent höher. Die Importe kletterten im November um 3,5 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 82,8 Milliarden Euro. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 4,5 Prozent.

Theresa May kündigt definitiven Schnitt Großbritanniens mit EU an

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre Absicht eines klaren Schnitts mit der EU angekündigt. Gleichzeitig will sie weiterhin versuchen, für Großbritannien den bestmöglichen Zugang zum gemeinsamen Markt der EU auszuhandeln. "Oft ist die Rede davon, dass wir gewissermaßen die EU verlassen, aber noch irgendwie Teile der Mitgliedschaft behalten wollen", sagte May in einem Interview mit Sky News. "Wir verlassen sie. Wir treten aus", sagte sie und fügte hinzu, London wolle aber immer noch "den bestmöglichen Deal" bei den Handelsbeziehungen erreichen.

Deutschland fürchtet russische Hackerangriffe im Wahlkampf - Bericht

Nach den Berichten über russische Hackerangriffe im US-Präsidentschaftswahlkampf sorgt sich auch die Politik hierzulande vor Einflussnahme des Kreml. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann mahnte in der Süddeutschen Zeitung: "Gezielte Propaganda und Hackerangriffe aus dem Ausland werden eine große Herausforderung für den deutschen Wahlkampf sein".

Assad sieht syrische Armee nach Einnahme von Aleppo auf dem Weg zum Sieg

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad sieht seine Armee nach der Rückeroberung der Metropole Aleppo im vergangenen Monat auf dem Weg zum Sieg. Er sehe die Einnahme der lange von Rebellen gehaltenen Stadt selbst noch nicht als Sieg, da dazu erst "alle Terroristen vernichtet" werden müssten, sagte Assad am Sonntag in einem Interview mit französischen Medien.

Früherer iranischer Präsident Rafsandschani gestorben

Der frühere iranische Präsident Akbar Haschemi Rafsandschani ist tot. Laut Meldungen der iranischen Nachrichtenagenturen Isna und Fars starb Rafsandschani am Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Teheraner Krankenhaus an den Folgen eines Herzinfarkts. Der pragmatische Konservative hatte seit der Islamischen Revolution von 1979 das Schicksal des Landes mitgeprägt und war von 1989 bis 1997 Staatspräsident des Iran.

Venezuelas Präsident Maduro erhöht Mindestlohn um 50 Prozent

Wegen der extremen Inflation hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro den Mindestlohn um 50 Prozent erhöht. Er habe sich entschlossen, den Mindestlohn im neuen Jahr auf 40.638 Bolívar anzuheben, sagte Maduro am Sonntag in seiner wöchentlichen Fernsehsendung. Laut dem offiziellen Wechselkurs sind das rund 60 US-Dollar (knapp 57 Euro), auf dem Schwarzmarkt aber gerade einmal 12 Dollar. An den Mindestlohn gekoppelte Lebensmittelgutscheine liegen unverändert bei 93 Dollar.

