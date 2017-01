Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) war am Freitag in der Lage, ein kleines Plus über die Ziellinie zu retten, so die Analysten der Helaba. Dieses habe ausgereicht, um auf Schlusskursbasis ein neues 52-Wochenhoch zu markieren. Insgesamt habe das Handelsgeschäft jedoch als lustlos beschrieben werden können.

Den vollständigen Artikel lesen ...